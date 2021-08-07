Kampta saç kavurma nasıl yapılır şahane lezzet!

Bu akşam şöyle güzel bir saç kavurmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Sulu kavurmasından güveçte kaşarlı kavurmaya, çoban kavurmadan düdüklüde yumuşacık et kavurmaya kadar kavurmanın onlarca farklı tarifi var. Ama kavurma tariflerinin içerisinde en çok sevilen ve klasik kavurmalardan da birisi olan sac kavurma tarifinin yeri hep çok başka! O tam kıvamında pişmiş, içi yumuşacık ve sulu kalmış sac kavurma tarifleri nasıl yapılır tüm detaylarıyla karşınızda: Sac kavurma tarifi!

Malzemeler;

1-1,5 kilo kuzu eti 100-200 gr kuyruk yağı 3-4 adet domates 2-3 adet kuru soğan 2-3 adet yeşil biber Bir tutam kırmızı toz biber Bir tutam kekik Tuz.