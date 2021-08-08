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Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan kazadaki virajın korkunç görüntüsü

Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı takla atan otobüs vinçlerle kaldırılıp düzeltildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıkan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi.

Camlarının tamamına yakınının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi.

Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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