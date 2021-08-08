Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 15 kişi öldü 17 kişi yaralandı
BALIKESİR-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.
Balıkesir'den kahreden haber geldi. Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Katliam gibi trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de kazada yaralandı.
Olay yerinde yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonrasında ölü ve yaralı kurtarma çalışmaları tamamlandı.