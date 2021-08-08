İHA'lar tespit etti! Yunan botu Kaş'taki adamıza göçmenleri ölüme terk edip kaçtı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk etmek için kaçak şekilde Türkiye'nin kimsenin yaşamadığı Başak Adası'na bırakıp kaçtığı tespit edildi.

Orman yangınları için görev yapan İHA'lar Yunan botunun Kaş'taki adaya göçmen bıraktığını tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada duyurdu:

Ülkemizde devam eden yangınları tespit için görev yapan Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar, Yunanistan’a ait LS-134 botunun Kaş’ın güneyindeki Başak Adamıza yaklaştığını tespit etti. Yapılan takipte Yunan botunun bir grup düzensiz göçmeni Başak Adası’na bıraktığı tespit edildi.

Yunan botu tarafından yaşam olmayan Başak Adası’nda ölüme terk edilen göçmenler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek kurtarıldı.