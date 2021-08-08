Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada morg önünde büyük acı! Cenazeleri alanlar gözyaşlarına boğuldu
Balıkesir-Edremit çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Balıkesir-Edremit çevre yolu üzerinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada olay yerinde 11, hastanede ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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Yolcu listelerinde belirlenen isimlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı.
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Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı. Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi.
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Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı.
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