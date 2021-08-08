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Muğla Milas'taki yangına Rus uçağının müdahalesi İHA ile görüntülendi

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman yangınına Rus yangın uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

MUĞLA'nın  Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.

Milas ilçesi Fesleğen mevkiinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Görüntüde uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.

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