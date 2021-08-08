Antalya'da orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar
ANTALYA'nIn Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ'da alevlerin arasında kalan ekipler ölümle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANTALYA'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür devam eden yangın tamamen kontrol altına alınırken geçtiğimiz günlerde söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin etrafını bir anda saran alevler arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya neden olmadı.
Yaşananların cep telefonuyla kaydedildiği anlarda arazözde bulunan ekibin yaklaşık 100 metre ilerisindeki başka bir arazöz etrafı saran ateş çemberi ve telsizle yönlendirilmeleri kayda girdi.
Telsizden yapılan, "Panik yapmayın, yavaş yavaş geri gidin" anonslarıyla bölgeden ayrılan arazöz merkez ekiplerinin yönlendirmesi ve soğukkanlılık sayesinde faciadan kıl payı döndü.