Antalya'da orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar

ANTALYA'nIn Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ'da alevlerin arasında kalan ekipler ölümle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür devam eden yangın tamamen kontrol altına alınırken geçtiğimiz günlerde söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin etrafını bir anda saran alevler arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya neden olmadı.