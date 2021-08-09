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MEDYA

İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı

İkimizin Sırrı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? İkimizin Sırrı 15 Ağustos 2021 Pazar akşamı ATV'de...

Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

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