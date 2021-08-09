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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık uyardı diye beline masa örtüsü taktı! Sosyal medya bombaladı!

KUŞADASI'nda sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, elbisesinin eteği rüzgarda havalandığı için eşi Ali Küçükbalçık'tan uyarı alınca beline masa örtüsü taktı. Kibariye'nin bu hareketi sosyal medyada çok eleştirildi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı zor anlar yaşadı. Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. Ali Küçükbalçık Kibariye'nin beline masa örtüsünü bağlattı. Mekandaki masa örtüsünü beline bağlayan Kibariye sosyal medyada bu hareketiyle yerden yere vuruldu.

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