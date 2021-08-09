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Kampta kuru fasulye nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!

Kuru fasulye hiç kuşkusuz, Türk mutfağındaki ana yemeklerin en sevilenleri arasında yer alır.

Geleneksel sofralarımızın, mutfağımızın sahip olduğu tüm yemek tariflerinin baş tacıdır aslında kuru fasulye. Yaz sofralarında kuru nane eşlik eder ona yanına buz gibi bir kase cacık. Sizin anlayacağınız mevsimsizdir kuru fasulye ve damaklarda kalan tadına doyum olmaz. İşte sizler için enfes kuru fasulye tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

500gr Kuru fasulye, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet soğan, 1 kilo kemikli et, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kara biber, 1 tatlı kaşığı tuz, Yeterince su

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