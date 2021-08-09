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Afgan gazeteci Sunatullah Saadat çark edip özür diledi! Kadınlara ve Tanju Özcan'a hakaret etmişti

Afgan ‘gazeteci’ Sunatullah Saadat olduğu iddia edilen kişi hem Türk milletine hem de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler savurdu. Tepkiler sonrası Saadat çark ederek özür diledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, Afgan ‘gazeteci’ Sunatullah Saadat olduğu iddia edilen kişi Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Özür diledi
Gelen tepkilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan ve geri adım atan Saadat, başta Türk kadınları olmak üzere Tanju Özcan'dan da özür dilediğini aktardı.

"Bütün Türkiye ayağa kalktı"
Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda "Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganistan Afganları eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyorlar. Onu da biraz düşünün." ifadelerini kullandı.

Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.

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