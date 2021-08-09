BIST 1.442
DOLAR 8,65
EURO 10,18
ALTIN 485,02
GÜNCEL

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Olay yerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Denizli'de yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti
Denizli'de yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kampta kuru fasulye nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!
Kampta kuru fasulye nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!
Şişli'de kavgayı izleyen adam karnından vurularak ağır yaralandı
Şişli'de kavgayı izleyen adam karnından vurularak ağır yaralandı
Yer Adana! Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı
Yer Adana! Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı
Esenyurt'ta hıncını araçtan çıkardı! Öfkeli kadın otomobili taş yağmuruna tuttu
Esenyurt'ta hıncını araçtan çıkardı! Öfkeli kadın otomobili taş yağmuruna tuttu
Kibariye eşi Ali Küçükbalçık uyardı diye beline masa örtüsü taktı! Sosyal medya bombaladı!
Kibariye eşi Ali Küçükbalçık uyardı diye beline masa örtüsü taktı! Sosyal medya bombaladı!
Taliban'a hava saldırısının görüntüleri yayınlandı
Taliban'a hava saldırısının görüntüleri yayınlandı
Edirne'de 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
Edirne'de 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı