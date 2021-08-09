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Şahan Gökbakar kül olan Marmaris'i canlı yayınladı: Diliniz tutulacak

MARMARİS yangınını ilk gününden itibaren sık sık Instagram'dan canlı yayınlayan ve sosyal medyadaki kalabalık takipçi kitlesini yetkililerden yardım istemek üzere kullanan ve söndürme operasyonuna destek isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu sefer de küle dönen ormanların son halini paylaştı.

MARMARİS yangın bölgesinden sık sık canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, bu sefer de yangında küle dönen ormanları gösterdi. “Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor” diyen Gökbakar İçmeler’deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı. 

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