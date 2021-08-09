İnanılmaz anlar! Sele asansörde yakalandılar can pazarı yaşandı

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan dehşet anları filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Asansörde mahsur kalan bir grup arkadaş yükselen sel suları yüzünden adeta ölümden döndü.

Dünyanın bazı yerleri sıcaktan kavrulup, orman yangınlarıyla boğuşurken bazı bölgeleri de yoğun yağışlar ve sellerle mücadele ediyor. ABD'nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde gayet normal başlayan bir gecede arkadaşlarıyla eğlenirken asansörde video çeken bir adam ölmesine ramak kala yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca bir anda manşet oldu.

Bölgeyi etkisi altına alan sel suları bir anda binaya dolup asansöre ulaşınca içeride selfie ve video çeken grup ölümle burun buruna gelmiş oldu. Tony Luu ve yanındaki arkadaşları yükselen suların içinde kaldı, başlarını suyun üzerinde tutmakta zorlanan arkadaşlar adeta dehşeti yaşadılar.

Videoya kaydedilen görüntülerde arkadaşların asansörün içinde mahsur kaldıktan ve sular yükselmeye başladıktan sonra önce parmak uçlarında durup nefes almaya çalıştıkları görülüyor.

Fırtınanın etkisiyle artan yağışlar yüzünden asansörün bulunduğu apartmanın havalandırmasını aşan azgın sular bir anda içeri dolmaya başladı.

Luu, suların bileklerinin hizasına gelince duracağını düşündüğünü söylerken yaşananlar çok daha farklı gelişti. Sular yükselmeye devam edince 911'i aradılar. 911'le yaptıkları görüşmede grubun 'lütfen acele edin burada ölmek üzereyiz' dediği duyuluyor.

Su neredeyse başlarının üzerine çıktığı sırada asansörün kapısını açmak için uğraşmaya başlayan arkadaşlar artık nefes alacakları alan kalmamışken ve boğulmak üzereyken kapıyı açmayı başarıyor ve asansörden çıkıyorlar.

Neyseki bu akılalmaz kâbustan, gruptaki herkes ciddi yara almadan kurtuldu.