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Şahan Gökbakar'dan MHP'ye 'Recep İvedik' cevabı!

MARMARİS yangınını ilk gününden itibaren sık sık Instagram'dan canlı yayınlayan ve sosyal medyadaki kalabalık takipçi kitlesini yetkililerden yardım istemek üzere kullanan ve söndürme operasyonuna destek isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu sefer de küle dönen ormanların son halini paylaştı.

MARMARİS yangın bölgesinden sık sık canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, bu sefer de yangında küle dönen ormanları gösterdi. “Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor” diyen Gökbakar İçmeler’deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı. Öte yandan Gökbakar kendiyle ilgili yorum yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e tepki gösterdi: "Ben Şahan Gökbakar olarak bırakın ünlü olmayı, bir insan olarak ben, sizin bana yaptığınız bu hakaretlerin karşılığını size aynı dozdan versem bana yakışır mı?" dedi.

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