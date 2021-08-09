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Beşiktaş'tan Teixeira paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira'yla uzun süredir görüşme yapan Kara Kartal, finalde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.

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