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FENERBAHÇE

Vitor Pereira ve taraftar arasında güldüren tartışma

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kendisine "4-4-2" oynaması yönünde istekte bulunan taraftara "İşime karışma ve kapa çeneni" dedi.

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.

Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi."İŞİME KARIŞMA VE

Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.

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