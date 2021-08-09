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Tv8 Paylaş Benimle Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatını anlattı: Genç kızlar aileler dinlesin

TV8 Paylaş Benimle programına katılan bir dönemin Popstar birincisi Mehtap Yılmaz programın sunucusu Gökhan Çınar'a pavyon hayatının bilinmeyenlerini anlatarak özellikle ailelere ve genç kızlara seslenerek ders niteliğinde, ibretlik hikayesini anlattı. Mehtap, yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı...

TV8 Paylaş Benimle programında Gökhan Çınar'a itiraf üstüne itirafta bulunan eski Popstar birincisi Mehtap Yılmaz, bugüne kadar YouTube'da ve birçok platformda pek çok kez yayınlanan hayat hikayesinden çok farklı detayları anlattı. Çınar'a özellikle aile bağlarını ve pavyon hayatını anlatan Yılmaz, bazı anlarda gözyaşlarını tutamadı. “Hayatımın en acı günlerini pavyonda yaşadım” diyerek bahsettiği pavyon hayatının hiç anlatmadığı detaylarını Çınar'a anlatan Mehtap, pavyona katlanmasının tek nedeninin erkek kardeşi olduğunu ifade etti.  İşte Mehtap Yılmaz’ın istemediği pavyon hayatından 'Popstar'lığa uzanan hayat hikayesinden ibretlik kesitler...

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