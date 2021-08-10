Tavuklu keşkek nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Bu akşam sofralarınızda şöyle mis gibi bir tavuklu keşkek tarifine ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Keşkek yapmak en eski düğün geleneklerimizin başındaymış. Kazanlar temizlenir, malzemeler hazırlanırmış. Keşkek yaparlarken bir gece boyunca pişirirlermiş ve tüm gece boyunca belirli aralıklar karıştırılırmış. Böylece içerisindeki buğday ve et iyice eriyip birbirine karışır ve ortaya keşkek çıkarmış. Biz sizler için bugün enfes tadıyla tavuklu keşkek tarifi vereceğiz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 su bardağı aşurelik buğday, 250 gr tavuk budu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Yeterince su, Sosu için; 2 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı salça, Yeterince tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber,(isteğe bağlı).