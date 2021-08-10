BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 477,39
YEREL

Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kız, ”Ayağım nerede, bana ne oldu” feryat etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine giden İsmet A.'nın kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı’ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan P.'nin kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla D., yaralandı. Yola fırlayarak ağır yaralanan Erkan P. ve Sıla D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaparken, ayağı kırıldığı gözlenen Sıla D.'nin sürekli olarak ‘ayağım nerede’ diye feryat ettiği görüldü.

Sıla D., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında sağlıkçılara ‘Bana ne oldu’ şeklinde sorular sordu. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan motosikletin yoldan geçmesi ve kavşağa içinde otomobille çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'İnerken fark ettim' deyip Eda Nur Kaplan'ı eve bırakan taksici anlattı: Uyandığımda başımda...
'İnerken fark ettim' deyip Eda Nur Kaplan'ı eve bırakan taksici anlattı: Uyandığımda başımda...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hande Yener 'Gülşen'den daha cesur dekolte giyeceğim' demişti! Olay kıyafet...
Hande Yener 'Gülşen'den daha cesur dekolte giyeceğim' demişti! Olay kıyafet...
Avcılar'da halı saha maçında kavga! Yaşananlar boks maçını aratmadı
Avcılar'da halı saha maçında kavga! Yaşananlar boks maçını aratmadı
Büyükçekmece'de otobüs durağında feci kaza! Otobüs yanlış yerde yolcu aldı otomobil durağa daldı
Büyükçekmece'de otobüs durağında feci kaza! Otobüs yanlış yerde yolcu aldı otomobil durağa daldı
Kanal D Ece Üner ile Susma fragmanındaki çığlık için sosyal medyada tepki yağıyor!
Kanal D Ece Üner ile Susma fragmanındaki çığlık için sosyal medyada tepki yağıyor!
Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı
Vitor Pereira ve taraftar arasında güldüren tartışma
Vitor Pereira ve taraftar arasında güldüren tartışma
Tv8 Paylaş Benimle Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatını anlattı: Genç kızlar aileler dinlesin
Tv8 Paylaş Benimle Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatını anlattı: Genç kızlar aileler dinlesin