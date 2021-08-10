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Hande Yener 'Gülşen'den daha cesur dekolte giyeceğim' demişti! Olay kıyafet...

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Gülşen'in kısıtlamalar kalktıktan sonraki ilk konserinde giydiği transparan pantolonu için "Ben daha cesurunu giyeceğim' demesinin ardından sözünü tuttu. Hande Yener'in cesur kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Gülşen'in günlerce konuşulan transparan pantolonunun ardından bir konserinde giydiği sahne kıyafetiyle gündem olmasından sonra, "Bundan sonra daha açık ve cesurunu giyeceğim” diyen Hande Yener, bu akşam katıldığı bir ödül töreninde tarzıyla dikkat çekti. Hande Yener'in giysisini seven de oldu, ancak eleştirenler sayıca daha fazla...

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