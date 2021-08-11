Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!

Şarkıcı Irmak Arıcı’dan skandal hareket! Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü o anlar saniye saniye kaydedildi...

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte skandal bir olaya imza attı. Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tüküren Arıcı’nın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...