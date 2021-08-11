BIST 1.419
DOLAR 8,66
EURO 10,15
ALTIN 482,81
GÜNCEL

Sinop Ayancık'ta sel bir evi böyle yıktı! Çatıya çıkıp yardım beklediler

SİNOP'un Ayancık ilçesini sel vurdu. Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar kameralara yansıdı.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu. 

Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB duyurdu! Akaryakıt gemisinden denizin ortasında ilk kez transfer
MSB duyurdu! Akaryakıt gemisinden denizin ortasında ilk kez transfer
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ersan Şen Afgan akınına isyan etti! Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?
Ersan Şen Afgan akınına isyan etti! Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?
Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması
Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması
Hatay'da görenler inanamadı! Nehir yemyeşile büründü istila ettiler
Hatay'da görenler inanamadı! Nehir yemyeşile büründü istila ettiler
Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü
Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü
Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!
Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!
Eleştirilerin hedefindeki Aliye Uzun'dan Burhan Kuzu açıklaması! Herkesi kucaklardı
Eleştirilerin hedefindeki Aliye Uzun'dan Burhan Kuzu açıklaması! Herkesi kucaklardı
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!
Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı