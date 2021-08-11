Hatay'da görenler inanamadı! Nehir yemyeşile büründü istila ettiler

LÜBNAN'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.

Asi Nehri’nin yüzeyi su sümbülleriyle kaplandı. Samandağ yakasında su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila etti. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi sahillerinden denize dökülüyor.

Su sümbülünün dünya literatüründe, istilacı su bitkileri arasında en bilinen türlerden biri olduğunu kaydeden Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı "Çeşitli arazi çalışmalarında bu türün yayılışını gözlemliyoruz. Pek çok zararlarının yanında bir kısım faydaları da var insanlar için. Yayıldığı yerlerde su ulaşımıyla ilgili sıkıntılara sebep oluyor, sulama kanallarının ve barajların tıkanmasıyla ilgili sorunlar oluyor. Bir bölgenin biyo çeşitliliği üzerine etkisi var çünkü yabancı bir tür ve oraya girdiği yere çok hızlı çoğaldığı için bütün alanı kaplıyor ve oradaki bütün doğal dengeyi bozuyor." dedi.