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Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması

İSTANBUL KARAKÖY'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar mahkemeye çıkarıldı. Çınar polisleri tehdit etmediğini, "Dışarıda basın var, ben sanatçıyım, lütfen bana kelepçe takmayın" dediğini öne sürdü.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşegül Çınar avukatı ile birlikte gelirken, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, 9 polis memuru ile bekçi ve olayın çıktığı mekan çalışanı "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu.

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