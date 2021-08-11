Muharrem İnce: 'Adam kazandı' mesajı attığım gün CHP'den istifa etmeliydim, yapamadım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği gece İsmail Küçükkaya'ya attığı "adam kazandı" mesajı atmış ve taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. İnce, o mesajla ilgili ilk kez konuştu...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Altaylı, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimi kaybetmesinin ardından Muharrem İnce'nin "Adam kazandı" mesajını sordu. Muharrem İnce ilk kez o geceyle ilgili en büyük pişmanlığını açıkladı. Muharrem İnce, Fatih Altaylı'nın "Adam kazandı tweti bunun etkisi geçmiyor. Siz mücadeleyi erken bıraktınız neden çıkıp da Tayyip Erdoğan kazandı demediniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ekrem İmamoğlu'nun elinde belgesi vardı...

- Umutları çok yükselttiğimiz için hayal kırıklığı da çok olmuş. Bu açıklamayı onlara yapıyorum. İmamoğlu bir şehirde adaydı ve Türkiye; Balıkesirlisi, Vanlısı, Konyalısı herkes sandıkların başındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun sandıklarının belgesi vardı. Ben kazandım deyince elinde belgesi vardı.

- Muharrem İnce 81 ilde aday oldu. Türkiye'nin 13 bin sandığına CHP hiç gözlemci koymamış. Koymamış. 13 bin sandık 4 milyon oy. 4 milyon oy boşa gitti mi gitti. Bir şirkete vermiş bu işi o şirket bir numaralı faturasını el faturası ile kesmiş. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım sandık işinden banane, bunu parti koruyacak.

Niçin o gece oteldeydi de partiye gitmedi

- 13 bin sandığa gözlemci koymamış acemi bir şirkete vermiş. Ben bir oteldeyim. Biz dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Ben parti rozetini çıkardım. 81 ilin cumhurbaşkanı olacağım. Partiden açıklama yapmayım. Her partiden oy isteyeceğiz ikinci turda. Onun için oteldeyiz.

O gün partiden istifa etmeliydim

- Arıyoruz ne oluyor kalıyor mu ikinci tura cevap veren yok. Orada şey yapmalıydım. Kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar demeliydim. Bunu yapamadım. 40 yıllık emeğim vardı o partide. O gün partiden istifa etmeliydim . Bugün geriye dönsem kesin yapardım. Bunu bir plan dahilinde yaptılar. Oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Kemal Bey'in afişini astılar benimkini asmadılar.

Bir tane hatam var attığım o mesaj

- Savaşa girdikten sonra mermi artmaz. Savaşta cephaneyi harcayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 170 milyon lira vardı CHP'nin kasasında. Harcamadılar, kurultaya sakladılar. Benim bir tane hatam var. Millet "Adam kazandı" lafını benden duymalıydı.