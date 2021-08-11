Ersan Şen Afgan akınına isyan etti! Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?

TÜRKİYE son günlerde İran sınırından akın akın gelen Afgan göçmenleri tartışıyor. Prof. Dr Ersan Şen, canlı yayında sadece genç erkeklerden oluşan Afgan göçmen gençlerin bu kadar rahat sınırı geçmelerine "Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?" diye isyan etti.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal; Hande Aydemir ile TV +100'de Gün Biterken programına konuk oldu. Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Türkiye'nin göç politikasını eleştirdi. Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle ilgili şunları söyledi:

"İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Bunlar kim, ulan kim! Nasıl girebiliyorlar buraya, niye İran'da kalmazlar? Afganistan’ın anasını ağlatacaksınız, NATO’ydum gidiyorum diyeceksiniz”. Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!..."