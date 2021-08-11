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PSG taraftarları Messi formasına hücum etti

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, PSG taraftarını heyecanlandırdı.

21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, basın toplantısı düzenledi. Messi, toplantı sonrası stadyum dışında bekleyen coşkulu PSG taraftarlarını selamladı. Taraftarlar törenin ardından Messi forması almak için satış ofisini doldurdu.

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