PSG taraftarları Messi formasına hücum etti
Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, PSG taraftarını heyecanlandırdı.
21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, basın toplantısı düzenledi. Messi, toplantı sonrası stadyum dışında bekleyen coşkulu PSG taraftarlarını selamladı. Taraftarlar törenin ardından Messi forması almak için satış ofisini doldurdu.