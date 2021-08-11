Antalya'da plajın ortasında Afganistan bayrağını göndere çektiler! Şok görüntü!
Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 2 şahıs, özel plajda Afganistan bayrağını böyle göndere çektiği söylendi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekiyor.
Antalya Alanya'da olduğu söylenen özel bir plajda iki şahsın Afganistan bayrağını göndere çekme görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
O anları TikTok hesabında paylaşan şahıs, "Yaşasın Afganistan" notunu düştüğü belirtiliyor.
Söz konusu videonun TikTok'ta paylaşıldığı tarihe göre Temmuz ayında çekildiği görüldü.