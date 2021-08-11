İstanbul'da metrobüsteki kadını gizlice çekti! Türk kadınlarını kötüleyen mülteci tepki çekti

İSTANBUL'da mülteci bir kişinin metrobüsteki kadını gizlice kameraya alması tepki çekti.

TikTok'ta '@mezooo2022' kullanıcı mülteci bir kişi metrobüste bacak bacak üstüne atan Türk kadınını kötüledi. İzinsiz kameraya çektiği kadın için 'Türkiye gençleri böyle oturuyor otobüste, böyle şey olur mu? Allah aşkına bir söyleyin ya' dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere birçok kullanıcı sert şekilde tepki gösterdi.