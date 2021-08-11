BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 483,09
GÜNCEL

İstanbul'da metrobüsteki kadını gizlice çekti! Türk kadınlarını kötüleyen mülteci tepki çekti

İSTANBUL'da mülteci bir kişinin metrobüsteki kadını gizlice kameraya alması tepki çekti.

TikTok'ta '@mezooo2022' kullanıcı mülteci bir kişi metrobüste bacak bacak üstüne atan Türk kadınını kötüledi. İzinsiz kameraya çektiği kadın için 'Türkiye gençleri böyle oturuyor otobüste, böyle şey olur mu? Allah aşkına bir söyleyin ya' dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere birçok kullanıcı sert şekilde tepki gösterdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muazzez Ersoy TRT canlı yayınında tepki gösterip sahneyi terk etti: Bu nasıl bir sabotedir
Muazzez Ersoy TRT canlı yayınında tepki gösterip sahneyi terk etti: Bu nasıl bir sabotedir
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
PSG taraftarları Messi formasına hücum etti
PSG taraftarları Messi formasına hücum etti
Antalya'da plajın ortasında Afganistan bayrağını göndere çektiler! Şok görüntü!
Antalya'da plajın ortasında Afganistan bayrağını göndere çektiler! Şok görüntü!
Kocaeli'de cesedi çürümüş halde bulundu! Ölüm nedeni belli oldu son anları ortaya çıktı
Kocaeli'de cesedi çürümüş halde bulundu! Ölüm nedeni belli oldu son anları ortaya çıktı
Sinop Ayancık'ta sel bir evi böyle yıktı! Çatıya çıkıp yardım beklediler
Sinop Ayancık'ta sel bir evi böyle yıktı! Çatıya çıkıp yardım beklediler
MSB duyurdu! Akaryakıt gemisinden denizin ortasında ilk kez transfer
MSB duyurdu! Akaryakıt gemisinden denizin ortasında ilk kez transfer
Ersan Şen Afgan akınına isyan etti! Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?
Ersan Şen Afgan akınına isyan etti! Ulan kim, bunlar nasıl geliyorlar?
Muharrem İnce: 'Adam kazandı' mesajı attığım gün CHP'den istifa etmeliydim, yapamadım
Muharrem İnce: 'Adam kazandı' mesajı attığım gün CHP'den istifa etmeliydim, yapamadım
Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması
Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması