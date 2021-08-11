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İstanbul'da kara çarşaflı minibüsü gören şaştı kaldı! Gerçek bakın ne çıktı

İSTANBUL'da çekilen kara çarşaflı minibüs görüntüsüyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Başakşehir ilçesinde çekilen ve bugün Twitter'da paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Kara çarşafla kaplanmış bir minibüsün hoparlörden yayın yapması tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar tarafından sığınmacı gündemine dahil edilen videoyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Görüntünün her sene muharrem ayında Caferilerin Hz. Hüseyin'in şehit edilmesini anmak için Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde yaptıkları etkinliğin bir parçası olduğu ortaya çıktı. 

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