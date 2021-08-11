Muazzez Ersoy TRT Müzik canlı yayınında yaptığıyla şoke etti

TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında dile getirip yayını terk etti. Ersoy'un bu hareketi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

TRT Müzik'te her hafta Sevgilerimle programıyla hayranlarıyla buluşan Muazzez Ersoy, canlı yayında söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu belirtti ve rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy'a iletti.

Sinirlerine hakim olamayan Muazzez Ersoy, "Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez? Nerede şimdiki Muazzez? Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok" dedi.



"Artık burama geldi"

Muazzez Ersoy, daha sonra bir anda şarkıyı keserek, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar? Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" ifadelerini kullandı.

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.