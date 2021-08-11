Yunan Bakan yangın sorusu sonrası özür diledi gözyaşlarına boğuldu

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlığa ilişkin sorusu karşısında, istifa talebinde bulunduğunu söyledi ve özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür dileyip ve hataların tespit edilerek düzeltileceğine söz vermesinin ardından bir açıklama da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'dan geldi.

Eğriboz Adası'ndaki yangınlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığına ilişkin sorularını yanıtlarken gözyaşlarını tutamadı. Hardalias, "İstifam başbakanın çekmecesinde" dedi.

Yerel gazete Star.gr'nin yayınladığı görüntülerde, kaybedilen her canın 'kalplere darbe vurduğunu' söyleyen Hardalias'ın halktan özür dilerken ağladığı görüldü.