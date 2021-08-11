Prof. Dr. Derya Unutmaz: Aşılar olmasaydı ölümler katbekat fazla olurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemini vurgulayan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Aşılar olmasaydı vakalar yüz binler civarında olurdu. Ölümlerin de katbekat fazla olacağını göz önünde bulundurmak gerekir" dedi.

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD Connecticut’taki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Unutmaz, "Aşılar olmasaydı vakalar yüz binler civarında olurdu. Ölümlerin de katbekat fazla olacağını göz önünde bulundurmak gerekir" ifadelerini kullandı.