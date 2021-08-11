Kastamonu Bozkurt'ta bir kişi otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

Öte yandan İnebolu ilçesinin Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.