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İstanbul'da sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü! Aldığı ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da sokak köpeğini sopayla feci şekilde döverek yaralayan şahıs hakkında, yaraladığı köpeğin tüm ihtiyaçlarını karşılaması, bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle ‘Duman’ isimli sokak köpeğini sopayla feci şekilde döverek yaralayan H.K., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli H.K., Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda olay günü 8 tavuğunun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüğünü söyleyen şüpheli, “Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Yaraladığı köpeğin tüm masraflarını üstlenecek
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini reddederek şüpheli H.K. hakkında haftada 2 gün imza atma ve 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaraladığı köpeğin tüm bakım ve masrafları ile 1 yıl boyunca mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde adli kontrol kararı verildi.

100 kg mama bağışlayacak
Ayrıca şüpheli hakkında 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı.

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