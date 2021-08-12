'Gezmeyin lan' deyip Suriyeli gençlere küfürler savurdu! Ankara'da tepki çeken görüntü

ANKARA çekildiği belirtilen görüntülerde bir vatandaşlın Suriyeli gençlere küfür ederek evine göndermesi tepki çekti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında meydana gelen kavganın büyüyerek 2 Türk gencin yaralanması, birinin daha sonra alınan haberlere göre vefat etmesiyle sonuçlanmasının ardından, Suriyeli ve Afganların evlerinin taşlanması, bazı dükkanlar yağmalanması ve araçların ateşe verilmesiyle sonuçlandı.



Son günlerde iyice tartışma konusu olan ve toplumda 'Mülteci istemiyoruz' seslerinin yükselmesine neden olan olaylardan sonra, bir Türk vatandaşın 2 Suriyeli gence küfür ederek eve gönderdiği görüntüler gündem oldu. TikTok'ta "@xsalihcann" ismiyle profile sahip olan Salih Can Aydemir isimli vatandaş tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekti.