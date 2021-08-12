A Para canlı yayınında Mehmet Aşçıoğlu'nun zor anları! Bir anda kadraja girdi
A Para’da Uğur Aydın’ın sunduğu %100 Ekonomi programının canlı yayınında Mehmet Aşçıoğlu zor anlar yaşandı.
Uğur Aydın’un A Para ekranlarında sunduğu %100 Ekonomi programında yaşananlar canlı yayına damga vurdu. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt ve Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Başdanışmanı Mehmet Aşçıoğlu canlı yayına bağlandı. Sunucu Uğur Aydın’ın konuştuğu sırada, programa evinden bağlanan Mehmet Aşçıoğlu’nun görüntüsüne bir anda kedi girdi. Kediyi kadrajdan çekmeye çalışırken zor anlar yaşayan Aşçıoğlu’nun görüntüsü kedinin hareket etmesiyle birlikte bir anda kaydı.