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MAGAZİN

Ankara Altındağ'da çıkan Afgan ve Suriyeli mülteci olaylarına İzzet Çapa isyan etti

ANKARA ALTINDAĞ'da çıkan mülteciler ve Türk gençler arasında sonu kanlı biten kavganın ardından bölge halkının Afgan ve Suriyeli evlerini ateşe vermesiyle korkutucu bir noktaya ulaşan olaylara magazinci İzzet Çapa sosyal medyadan isyan etti. Ünlüler de sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle tepki gösterdi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında meydana gelen kavganın büyüyerek  2 Türk gencin yaralanması, birinin daha sonra alınan haberlere göre vefat etmesiyle sonuçlanmasının ardından, Suriyeli ve Afganların evlerinin taşlanması, bazı dükkanlar yağmalanması ve araçların ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Ünlü magazinci İzzet Çapa sosyal medyadan 'itidal çağrısı' yaptı.

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