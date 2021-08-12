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Ankara'da ehliyetsiz kişi yeni aracıyla tura çıktı! Fren yerine gaza basınca 3 kişi yaralandı

ANKARA'da ehliyeti olmadığı öğrenilen şahıs, yeni otomobiliyle tura çıkınca dehşet kaçınılmaz oldu. Sağa dönüşte fren yerine gaza basan şahıs, kahve önünde oturanlara çarptı. 3 kişinin yaralandığı olay kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Vedat A., 06 BUJ 771 plakalı otomobiliyle iş çıkışı evine giderken, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada fren yerine gaza bastı. Vedat A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, caddedeki kahve önünde oturanlara çarptı.

Kazada Mehmet B., İdris B. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücü belgesi yokmuş, otomobili yeni almış
Kaza sonrası gözaltına alınan Vedat A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobili de yeni aldığı ortaya çıktı. Vedat A.'nın, yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi. Vedat A.'ya 'ehliyetsiz olarak araç kullanmak'tan para cezası kesildi. 

Kaza anı kamerada
Soruşturma sürerken, kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada bir anda hızlanarak kontrolden çıktığı, yol kenarındaki tezgaha ve kahve önünde oturanlara çarptığı anlar yer aldı.

 

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