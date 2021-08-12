Acun Ilıcalı baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası magazin kulislerini salladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini noktaladıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 52 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin kendisinden 30 yaş küçük olması, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Uzun süredir birlikteliklerine devam eden Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya cephesinden flaş bir haber geldi.

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'ya bebek sürprizi mi geliyor? Beşinci kez baba olacağı iddia edilen Acın Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya'nın spor yaparken görüntüleri hamile olduğunu düşündüren cinsten...