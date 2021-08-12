BIST 1.427
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 484,17
GÜNCEL

Ölüm kalım savaşı! Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi

KASTAMONU’daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının İmam Hatip Lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı.

Dün sabah saatlerinde Kastamonu’da etkili olan yağış beraberinde sel ve taşkınları getirmişti. Yaşanan sel felaketi Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı. Çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp hurdaya döndüğü de görüldü.

Çekilen görüntüler arasında sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda mahsur kaldığı da görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acun Ilıcalı baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
Acun Ilıcalı baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mehmetçik'e çatışmada avantaj sağlayacak! Yüksek kapasiteli şarjör kullanıma sunuldu
Mehmetçik'e çatışmada avantaj sağlayacak! Yüksek kapasiteli şarjör kullanıma sunuldu
Bakan Murat Kurum sel bölgesi Bartın'ı ziyaret etti: Yaralar en kısa sürede sarılacak
Bakan Murat Kurum sel bölgesi Bartın'ı ziyaret etti: Yaralar en kısa sürede sarılacak
'Gezmeyin lan' deyip Suriyeli gençlere küfürler savurdu! Ankara'da tepki çeken görüntü
'Gezmeyin lan' deyip Suriyeli gençlere küfürler savurdu! Ankara'da tepki çeken görüntü
Ankara Altındağ'da çıkan Afgan ve Suriyeli mülteci olaylarına İzzet Çapa isyan etti
Ankara Altındağ'da çıkan Afgan ve Suriyeli mülteci olaylarına İzzet Çapa isyan etti
İstanbul'da sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü! Aldığı ceza belli oldu
İstanbul'da sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü! Aldığı ceza belli oldu
Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı
Dünya Hali 5. bölüm fragmanı
Dünya Hali 5. bölüm fragmanı
Meral Akşener’in Erzincan ziyaretinde gergin anlar yaşandı
Meral Akşener’in Erzincan ziyaretinde gergin anlar yaşandı