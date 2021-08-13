Kastamonu'da 'adam kaldı' çığlığı! Olacaklardan habersiz kayıt alırken dehşeti çekti

KASTAMONU'da selin geldiği ilk anlarda aracını kurtarmak isteyen kişinin sel sularına kapıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri çeken kadının 'adam kaldı orada' çığlıkları yürekleri sızlattı. Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde aracının üzerinde kurtarılmayı bekleyen bir kişinin sel sularına kapıldığı görülüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin yaşandığı ilk anlarda çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde selin kısa sürede her şeyi yıktığı görüldü.

Bir kadının evinin balkonundan çektiği görüntülerin devamında ise izleyenleri dehşete düşüren olay gerçekleşti. Talihsiz bir adam aracını kurtarmak isterken sel sularına kapıldı.

Kadının, otomobilini kurtarmak isteyen kişiye 'Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç!' dediği duyuldu.

Talihsiz adam, can havliyle otomobilini bırakıp kaçmayı denedi ancak sel sularına kapılıp gözden kayboldu. Genç kadının, "Adam kaldı. Adam kaldı orda Adam kaldı içeride kaldı adam" çığlıkları yürekleri sızlattı.

Mucize kurtuluş

Korkunç olayda mucize gerçekleşti. Yılmaz Ersevenli isimli o kişinin sağ olduğu öğrenildi. Metrelerce sürüklenen ve ağaçlar sayesinde kurtulan Ersevenli, yaşadığı dehşeti anlattı. Ersevenli, '15-20 metre suyun altında kaldım. Boğulma tehlikesi yaşadım. Arabamı kurtarmak isterken canımdan oluyordum neredeyse' dedi.