BIST 1.444
DOLAR 8,56
EURO 10,07
ALTIN 481,95
MEDYA

Kazara Aşk 8. bölüm fragmanı

Kazara Aşk dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Kazara Aşk'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kazara Aşk 19 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken oyuncu kadrosunda ise Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seksenler 499. bölüm fragmanı
Seksenler 499. bölüm fragmanı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ada Masalı 9. bölüm fragmanı
Ada Masalı 9. bölüm fragmanı
Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü! Yakıt sızdırıyor
Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü! Yakıt sızdırıyor
Düzce'de hataları pahalıya mal oldu! 44 bin lira ceza kesildi
Düzce'de hataları pahalıya mal oldu! 44 bin lira ceza kesildi
Isparta'da elleri cebinde geldi! Rahatlığı pes dedirtti: 5 dakikada...
Isparta'da elleri cebinde geldi! Rahatlığı pes dedirtti: 5 dakikada...
Tekirdağ'da acı veren asansör kazası! Talihsiz bebek boşluğa düşüp öldü
Tekirdağ'da acı veren asansör kazası! Talihsiz bebek boşluğa düşüp öldü
Popstar Mehtap Yılmaz, yarışmada pavyonda çalıştığını böyle itiraf etmiş!
Popstar Mehtap Yılmaz, yarışmada pavyonda çalıştığını böyle itiraf etmiş!
Ölüm kalım savaşı! Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi
Ölüm kalım savaşı! Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi
Acun Ilıcalı baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?
Acun Ilıcalı baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?