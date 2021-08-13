Kastamonu Bozkurt'tan acı çığlık! Market, eczane hiçbir şey kalmadı, acil mama ve ilaç çağrısı

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden yardım çığlıkları yükselmeye başladı. İlçede sel nedeniyle insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri market ve eczane kalmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken 100'den fazla kayıp başvurusu var.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin ardından yardım çığlıkları yükselmeye başladı. Sel nedeniyle market, manav, eczane dahil ihtiyaçların giderileceği hiçbir işyerinin kalmadığı belirtilirken, vatandaşın ihtiyaçları yardım ekipleri tarafından karşılanıyor.

25 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'ta 100'den fazla kişi için de 'kayıp' başvurusu yapıldığı açıklandı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Bozkurt'lu bir kadın "Durum çok kötü, bildiğiniz gibi değil. Bozkurt silindi. Market, eczane hiçbir şey kalmadı. Özellikle çocuk mamaları ve ilaç konusunda Bozkurt'a yardım edin" çağrısı yaptı.