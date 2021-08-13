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MEDYA

Akit TV ekranlarında soğuk duş! Muhacir ensardan çıkıp sömürücülük yapıyorsunuz insanlığınız bu mu?

AKİT TV ekranlarında mülteci sorunu tartışılırken gazeteci İsmail Türk'ten flaş eleştiriler geldi. Katılımcıların mültecilerden 'ucuz iş gücü' olarak yararlanıldığı şeklindeki sözleri üzerine Türk, öyle şeyler söyledi ki ortalık buz kesti...

AKİT TV canlı yayınında mülteci sorunu tartışılırken gazeteci İsmail Türk'ün sözleri stüdyodaki konuklara soğuk duş etkisi yaptı. Yorumcuların mültecilerden 'ucuz iş gücü olarak fadalanılıyor" savunması üzerine Türk, "Siz Ensar Muhacirlikten çıkıp fırsatçılık yapıyorsunuz o zaman, ucuz işçilik gücüyle sömürüyorsunuz Müslüman kardeşlerinizi sizin insanlığınız bu mu derler size" ifadelerini kullandı... Akit TV gibi muhafazakar bir kanalda edilen bu sözler stüdyoda bulunanları sessizliğe gömdü.

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