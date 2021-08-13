BIST 1.447
DOLAR 8,53
EURO 10,04
ALTIN 483,22
YEREL

Bartın'da selde kopan ağaçlar barajı doldurdu! Üst kapakları açıldı

İhlas Haber Ajansı

BARTIN'da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı'nın giriş kısmını doldurdu. Geniş alana yayılan odun parçaları drone ile havadan görüntülendi.

Kentin Ulus ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde yaralar sarılıyor. Bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı'nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı. Öte yandan üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da tarlada şaşırtan anlar! Metrelerce yükseğe petrol fışkırdı
Şanlıurfa'da tarlada şaşırtan anlar! Metrelerce yükseğe petrol fışkırdı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Selde köprü hasar gördü insan gücüyle geçirildi! Kastamonu Bozkurt'ta halk seferber oldu
Selde köprü hasar gördü insan gücüyle geçirildi! Kastamonu Bozkurt'ta halk seferber oldu
Kastamonu Bozkurt'tan acı çığlık! Market, eczane hiçbir şey kalmadı, acil mama ve ilaç çağrısı
Kastamonu Bozkurt'tan acı çığlık! Market, eczane hiçbir şey kalmadı, acil mama ve ilaç çağrısı
Kastamonu'da 'adam kaldı' çığlığı! Olacaklardan habersiz kayıt alırken dehşeti çekti
Kastamonu'da 'adam kaldı' çığlığı! Olacaklardan habersiz kayıt alırken dehşeti çekti
Kastamonu'dan tüyleri diken diken eden görüntü! Selin götürdüğü cesetler sahile vurdu
Kastamonu'dan tüyleri diken diken eden görüntü! Selin götürdüğü cesetler sahile vurdu
Malatya'da dere taştı mahalle sular altında kaldı: Anne her şey mahvoldu
Malatya'da dere taştı mahalle sular altında kaldı: Anne her şey mahvoldu
Bozkurt selde ikiz kızlarının olduğu bina gözünün önünde çöktü
Bozkurt selde ikiz kızlarının olduğu bina gözünün önünde çöktü
Kazara Aşk 8. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 8. bölüm fragmanı
Seksenler 499. bölüm fragmanı
Seksenler 499. bölüm fragmanı