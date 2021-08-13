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Kayseri'de yoğun bakımdan aşı olmayanlara seslendi: İlk başlarda

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ Şehir Hastanesi yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 62 yaşındaki Mehmet Tolcu, vatandaşları aşıyla ilgili uyararak, “Aşının hayati önemi var” dedi.

Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Tolcu, Kurban Bayramı’nda gittiği hayvan pazarında korona virüse yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Tolcu, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yerli aşıyı beklediği için aşı vurulmadığını kaydeden Tolcu, aşının hayati önemli olduğunu söyleyerek, “Kurban Bayramı’nda hayvan pazara gitmiştim. Orada hastalandım. İlk başlarda fazla sıkıntım yoktu. Kronik bir rahatsızlığımda yoktu. 15 gündür burada yatıyorum. Türkovac aşısını bekliyordum. O sırada geldi, gelecek dendi. Ben onu bekliyordum. Bana denk gelmedi ve hastalandım. Herkes aşısını olmuş. Acil olarak aşılarını olsunlar. Aşı olsaydım belki de bu halde olmayacaktım, belki de daha iyi olurdum. Artık geçti. Aşı çok önemli. Hayati önemi var” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ayşin Kılınç Toker de, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90 oranında aşısız olduğunu belirtti. Toker, “Şu an hastanemizde takip ettiğimiz ve Türkiye genelinde takip olan Covid hastalarının yüzde 90’ı aşısız. Hem hiç aşı olmamış hem de aşı dozlarını tamamlamamış kişiler şu an ciddi ve hızlı bir şekilde hastalanmaya devam ediyor. Aynı şekilde bizim yoğun bakım ünitelerinde takip ettiğimizde bu oran yüzde 93’lere hatta ölümlerde yüzde 95’e varan aşısızlık oranları var. aşısını yaptıran kişilerin hastalığı hastanede geçirme oranı neredeyse yüzde 10’ken, diğer kişiler şu dönemki artan vakalarda rahat hastalanıyorlar” ifadelerini kullandı.


"Tek başına aşılar bile yetersiz kalıyor."
“Tarih boyunca geliştirilen tüm aşıların içerisinde korona virüs aşıları en yeni teknoloji ile geliştirilen aşılardır” diyen Toker, “Aşılara olan bir güvensizlik mevcut ama insanlarımıza şunu hatırlatmakta fayda var. Tarih boyunca geliştirilen tüm aşıların içerisinde korona virüs aşıları en yeni teknoloji ile geliştirilen aşılardır. Bu yüzden de güvenlilik oranı çok yüksek. Ayrıca bir pandemi söz konusudur. Bizim bu pandemiyi ve vaka sayılarını tüm dünya genelinde azaltabilmemiz için toplumsal bağışıklığı sağlamamız gerekiyor. Bireysel olarak olduğumuz tek başına aşılar bile yetersiz kalıyor. ‘Kişi zaten hafif geçiriyor, gençlerde sıkıntı olmuyor’ denildiğinde ne kadar çok kişi bu hastalığı geçirirse mutasyon ve varyasyonlara daha açık hale geliyor” şeklinde konuştu.

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