BIST 1.445
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 484,90
GÜNCEL

Bu görüntü sosyal medyada TT oldu! Metro Turizm Afgan göçmenleri Batı'ya taşıyor

Daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Metro Turizm yeni bir skandalla daha gündemde. İran sınırından Van’a akın eden mültecilerin Metro Turizm otobüsleriyle batışa taşındığı iddia edildi. Bir Metro Turizm otobüsünün mülteci taşıdığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada TT oldu...

Van’dan Türkiye’ye kaçak yollardan giren mültecilerin Van’dan sonraki yolculuklarının tır ve kamyon kasalarının dışında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsleri olduğu iddia edildi. Metro'ya ait bir otobüslerinin belirlenen kırsal alanlardan mülteci alarak Batı illerine taşıdığına dair görüntüler ortaya çıktı. 

İdris Yılmaz imzalı görüntülere göre, Dedeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulan araçta çok sayıda Afgan mültecinin taşıdığı resmi olarak teyit edildi. Yaşanan duruma ilişkin savunmada bulunan araç şoförü, “birçok firma mülteci taşıyor” ifadeleri ise dikkat çekti. 

Otobüsün şoföründen ilginç savunma

Sadece Metro’nun değil Nilüfer gibi bir çok otobüs firmasının da mülteci taşıdığını belirten şoför, ‘ bilet kesiyorlar, bizde alıyoruz’ ifadelerini kullandı. Aldıkları mültecilerin biletlerinin olduğunu belirten şoför, “Firma bilet kesiyor, ‘şuradan yolcu alacaksınız’ diyor bizde alıyoruz. Biz nerden bilelim mültecidir?” ifadesi üzerine, “Siz kesilen biletlerin TC kimlik doğrulaması yapmıyor musunuz?” sorusuna ise ise, “Benim sistemim mi var? Ben nerden bileyim?” şeklinde savunma yapması dikkat çekti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı temizledik"
Samsun'da kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı temizledik"
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kastamonu'da Karadeniz üzerinde hortum çıktı vatandaşlar panik yaşadı
Kastamonu'da Karadeniz üzerinde hortum çıktı vatandaşlar panik yaşadı
Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı
Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı
Tokat'ta küçük çocuk aniden yola fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Tokat'ta küçük çocuk aniden yola fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Kayseri'de yoğun bakımdan aşı olmayanlara seslendi: İlk başlarda
Kayseri'de yoğun bakımdan aşı olmayanlara seslendi: İlk başlarda
Bartın'da selde kopan ağaçlar barajı doldurdu! Üst kapakları açıldı
Bartın'da selde kopan ağaçlar barajı doldurdu! Üst kapakları açıldı
Şanlıurfa'da tarlada şaşırtan anlar! Metrelerce yükseğe petrol fışkırdı
Şanlıurfa'da tarlada şaşırtan anlar! Metrelerce yükseğe petrol fışkırdı
Selde köprü hasar gördü insan gücüyle geçirildi! Kastamonu Bozkurt'ta halk seferber oldu
Selde köprü hasar gördü insan gücüyle geçirildi! Kastamonu Bozkurt'ta halk seferber oldu
Akit TV ekranlarında soğuk duş! Muhacir ensardan çıkıp sömürücülük yapıyorsunuz insanlığınız bu mu?
Akit TV ekranlarında soğuk duş! Muhacir ensardan çıkıp sömürücülük yapıyorsunuz insanlığınız bu mu?