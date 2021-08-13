Bu görüntü sosyal medyada TT oldu! Metro Turizm Afgan göçmenleri Batı'ya taşıyor

Daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Metro Turizm yeni bir skandalla daha gündemde. İran sınırından Van’a akın eden mültecilerin Metro Turizm otobüsleriyle batışa taşındığı iddia edildi. Bir Metro Turizm otobüsünün mülteci taşıdığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada TT oldu...

Van’dan Türkiye’ye kaçak yollardan giren mültecilerin Van’dan sonraki yolculuklarının tır ve kamyon kasalarının dışında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsleri olduğu iddia edildi. Metro'ya ait bir otobüslerinin belirlenen kırsal alanlardan mülteci alarak Batı illerine taşıdığına dair görüntüler ortaya çıktı.

İdris Yılmaz imzalı görüntülere göre, Dedeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulan araçta çok sayıda Afgan mültecinin taşıdığı resmi olarak teyit edildi. Yaşanan duruma ilişkin savunmada bulunan araç şoförü, “birçok firma mülteci taşıyor” ifadeleri ise dikkat çekti.

Otobüsün şoföründen ilginç savunma

Sadece Metro’nun değil Nilüfer gibi bir çok otobüs firmasının da mülteci taşıdığını belirten şoför, ‘ bilet kesiyorlar, bizde alıyoruz’ ifadelerini kullandı. Aldıkları mültecilerin biletlerinin olduğunu belirten şoför, “Firma bilet kesiyor, ‘şuradan yolcu alacaksınız’ diyor bizde alıyoruz. Biz nerden bilelim mültecidir?” ifadesi üzerine, “Siz kesilen biletlerin TC kimlik doğrulaması yapmıyor musunuz?” sorusuna ise ise, “Benim sistemim mi var? Ben nerden bileyim?” şeklinde savunma yapması dikkat çekti.