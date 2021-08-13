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Samsun'da kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı temizledik"

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da cezaevinden yeni çıkan kuzenlerini bıçaklayarak öldüren kardeşler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı kardeşlerden birinin "Sapığı temizledik" demesi dikkat çekti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen 4 çocuk babası Nail Kaya (51), bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kollarından bıçaklanan Nail Kaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nail Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Nail Kaya'yı dayısının oğlu Murat K.(40) ve kardeşi Dursun Ali K.'nin (34) bıçakladığını ve olayda her iki kardeşin de aynı anda bıçak kullandığını tespit etti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kardeşler Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kardeşler kuzenleri Nail Kaya'yı 'kız kardeşini rahatsız ettiği' için bıçakladıklarını ve evinin yanına araçla gelip müzik açıp rahatsız etmeye devam ettiğini ileri sürdü. Murat K. ve Dursun Ali K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Murat K. adliye girişinde görüntüsünü geçen İHA kamerasına dönerek, "Sapığı temizledik abi sapığı" demesi dikkat çekti.

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